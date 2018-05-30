На пляжах Польщі знайшли сигнальні ракети з російських підводних човнів

Протягом кількох днів щонайменше у трьох місцях на польських пляжах знаходили сигнальні ракети з підводних човнів російського виробництва.

Про це повідомляє RMF24.

Були знайдені сигнальні ракети КСП. Їх також називають сигнальними буями і походять вони з підводного човна класу "Кіло".

У польському флоті єдиним таким є підводний човен ORP Orzeł. Як запевняють моряки, ракети не могли бути випущеними з цього човна.

Військові припускають, що росіяни могли використати ракети на морському полігоні в Балтійському морі під час навчань.

Відомо, що клас "Кіло" - російський підводний човен, але росіяни випускають такі судна не тільки для своїх потреб, але й для експортних цілей.

Ракети, виявлені на польських пляжах, використовуються для позначення позиції судна. Найчастіше їх використовують у випадку аварійного виходу субмарини на поверхню або у разі дотримання так званого радіомовчання, щоб позначити, наприклад, початок реалізації якогось завдання чи вправи.

У польському флоті не беруться сказати, коли були використані ракети, оскільки після вистрілювання вони тривалий час лишаються на поверхні води і можуть тижнями дрейфувати у морі.

Як зазначається, теоретично сигнальні ракети не становлять загрози, однак як будь-який об’єкт військового походження можуть бути небезпечними, nому польські військові попросили громадян повідомляти про подібні знахідки в поліцію.