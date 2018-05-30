На пляжах Польши нашли сигнальные ракеты с российских подводных лодок

В течение нескольких дней как минимум в трех местах на польских пляжах находили сигнальные ракеты с подводных лодок российского производства.

Об этом сообщает RMF24.

Были найдены сигнальные ракеты КСП. Их также называют сигнальными буями и происходят они с подводной лодки класса "Кило".

В польском флоте единственной такой является подводная лодка ORP Orzeł. Как уверяют моряки, ракеты не могли быть выпущены с этой лодки.

Военные предполагают, что русские могли использовать ракеты на морском полигоне в Балтийском море во время учений.

Известно, что класс "Кило" - российская подводная лодка, но россияне выпускают такие суда не только для своих нужд, но и для экспортных целей.

Ракеты, выявленные на польских пляжах, используются для обозначения позиции судна. Чаще всего их используют в случае аварийного выхода субмарины на поверхность или в случае соблюдения так называемого радиомолчания, чтобы обозначить, например, начало реализации какой-то задачи или упражнения.

В польском флоте не берутся сказать, когда были использованы ракеты, поскольку после выстрела они длительное время остаются на поверхности воды и могут неделями дрейфовать в море.

Как отмечается, теоретически сигнальные ракеты не представляют угрозы, однако как любой объект военного происхождения могут быть опасны, потому польские военные попросили граждан сообщать о подобных находках в полицию.