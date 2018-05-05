У Польщі 7 гірників зникли безвісти після землетрусу на шахті
Субота, 5 травня 2018, 16:29
Сімох польських гірників не можуть знайти після землетрусу на шахті "Софіївка" у Ястшембі-Здруй, що у Сілезькому воєводстві.
Про це повідомляє Onet.pl.
Поштовх стався близько 11 години в субботу на глибині 900 метрів. Об 11:25 було оголошено рятувальну операцію.
"Немає жодної інформації про постраждалих, але досі немає зв’язку з сімома робітниками" ,- повідомила прес-секретар Вугільної спілки Ястшембу Катажина Яблонська-Баєр.
Загалом у зоні землетрусу працювали 11 осіб, чотирьох евакуювали.
На місці працюють рятувальники, проте наразі вони не можуть потрапити безпосередньо до епіцентру через високу концентрацію метану.
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