У Польщі 7 гірників зникли безвісти після землетрусу на шахті

Сімох польських гірників не можуть знайти після землетрусу на шахті "Софіївка" у Ястшембі-Здруй, що у Сілезькому воєводстві.

Про це повідомляє Onet.pl.

Поштовх стався близько 11 години в субботу на глибині 900 метрів. Об 11:25 було оголошено рятувальну операцію.

"Немає жодної інформації про постраждалих, але досі немає зв’язку з сімома робітниками" ,- повідомила прес-секретар Вугільної спілки Ястшембу Катажина Яблонська-Баєр.

Загалом у зоні землетрусу працювали 11 осіб, чотирьох евакуювали.

На місці працюють рятувальники, проте наразі вони не можуть потрапити безпосередньо до епіцентру через високу концентрацію метану.