В Польше 7 горняков пропали без вести после сильного толчка на шахте
Суббота, 5 мая 2018, 16:29
Семь польских горняков не могут найти после толчка на шахте "Софиевка" в Ястшембе-Здруй, что в Силезском воеводстве.
Об этом сообщает Onet.pl.
Толчок произошел около 11:00 в субботу на глубине 900 метров. В 11:25 было объявлено спасательную операцию.
"Нет никакой информации о пострадавших, но до сих пор нет связи с семью рабочими", - сообщила пресс-секретарь Угольного союза в Ястшембе Катажина Яблонская-Баер.
Всего в зоне сотрясения работали 11 человек, четверо эвакуировали.
На месте работают спасатели, однако пока они не могут попасть непосредственно к эпицентру из-за высокой концентрации метана.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua