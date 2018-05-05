В Польше 7 горняков пропали без вести после сильного толчка на шахте

Семь польских горняков не могут найти после толчка на шахте "Софиевка" в Ястшембе-Здруй, что в Силезском воеводстве.

Об этом сообщает Onet.pl.

Толчок произошел около 11:00 в субботу на глубине 900 метров. В 11:25 было объявлено спасательную операцию.

"Нет никакой информации о пострадавших, но до сих пор нет связи с семью рабочими", - сообщила пресс-секретарь Угольного союза в Ястшембе Катажина Яблонская-Баер.

Всего в зоне сотрясения работали 11 человек, четверо эвакуировали.

На месте работают спасатели, однако пока они не могут попасть непосредственно к эпицентру из-за высокой концентрации метана.