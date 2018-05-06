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Королівська родина Британії опублікувала фото новонародженого принца з сестрою

Неділя, 6 травня 2018, 13:55

Кенсінгтонський палац опублікував дві світлини з новонародженим принцом Луї та його сестрою – принцесою Шарлоттою.

Обидва фото оприлюднені у Твіттері Кенсінгтонського палацу.

"Герцог та герцогиня Кембриджські з радістю діляться двома світлинами принцеси Шарлотти та принца Луї, зробленими герцогинею у Кенсінгтонському палаці" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, світлини були зроблені 2 травня, у третій день народження принцеси Шарлотти.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон народила третю дитину 23 квітня.

Третя дитина принца Вільяма та герцогині Кембриджської стала п'ятою в черзі на британський престол.

В списку претендентів на британський трон - принц Уельський Чарльз, його старший син Вільям та діти Вільяма принц Джордж і принцеса Шарлотта.

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