Королівська родина Британії опублікувала фото новонародженого принца з сестрою

Кенсінгтонський палац опублікував дві світлини з новонародженим принцом Луї та його сестрою – принцесою Шарлоттою.

Обидва фото оприлюднені у Твіттері Кенсінгтонського палацу.

"Герцог та герцогиня Кембриджські з радістю діляться двома світлинами принцеси Шарлотти та принца Луї, зробленими герцогинею у Кенсінгтонському палаці" - йдеться у повідомленні.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace. This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte’s third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp

Як зазначається, світлини були зроблені 2 травня, у третій день народження принцеси Шарлотти.

This image of Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge at Kensington Palace on 26th April.



The Duke and Duchess would like to thank members of the public for their kind messages following the birth of Prince Louis, and for Princess Charlotte’s third birthday. pic.twitter.com/bjxhZhvbXN