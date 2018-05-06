Королівська родина Британії опублікувала фото новонародженого принца з сестрою

Кенсінгтонський палац опублікував дві світлини з новонародженим принцом Луї та його сестрою – принцесою Шарлоттою.

Обидва фото оприлюднені у Твіттері Кенсінгтонського палацу.

"Герцог та герцогиня Кембриджські з радістю діляться двома світлинами принцеси Шарлотти та принца Луї, зробленими герцогинею у Кенсінгтонському палаці" - йдеться у повідомленні.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace.



This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte’s third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 5 травня 2018 р.

Як зазначається, світлини були зроблені 2 травня, у третій день народження принцеси Шарлотти.

This image of Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge at Kensington Palace on 26th April.



The Duke and Duchess would like to thank members of the public for their kind messages following the birth of Prince Louis, and for Princess Charlotte’s third birthday. pic.twitter.com/bjxhZhvbXN — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 5 травня 2018 р.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон народила третю дитину 23 квітня.

Третя дитина принца Вільяма та герцогині Кембриджської стала п'ятою в черзі на британський престол.

В списку претендентів на британський трон - принц Уельський Чарльз, його старший син Вільям та діти Вільяма принц Джордж і принцеса Шарлотта.