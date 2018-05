Королевская семья опубликовала фото новорожденного принца Луи с сестрой

Кенсингтонский дворец опубликовал две фотографии с новорожденным принцем Луи и его сестрой – принцессой Шарлоттой.

Оба фото обнародованы в Твиттере Кенсингтонского дворца.

"Герцог и герцогиня Кембриджские с радостью делятся двумя фотографиями принцессы Шарлотты и принца Луи, сделанными герцогиней в Кенсингтонском дворце", - говорится в сообщении.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace. This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte’s third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp

Как отмечается, фотографии были сделаны 2 мая, в третий день рождения принцессы Шарлотты.

This image of Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge at Kensington Palace on 26th April.



The Duke and Duchess would like to thank members of the public for their kind messages following the birth of Prince Louis, and for Princess Charlotte’s third birthday. pic.twitter.com/bjxhZhvbXN