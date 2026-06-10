Парламент Естонії схвалив закон про згоду на секс

Парламент Естонії схвалив так званий закон про згоду, який запроваджує вимогу, згідно з якою для вступу в статеві стосунки необхідна явно виражена згода людини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За прийняття закону проголосували 69 депутатів, проти були вісім.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що, згідно з чинними законами, зараз зґвалтуванням вважаються лише такі випадки, коли до жертви було застосовано насильство або вона перебувала в безпорадному стані, тобто не могла чинити опір або усвідомлювати те, що відбувається.

Естонія приєдналася до Стамбульської конвенції, згідно з якою караним має бути вже саме вступ у статеві стосунки без згоди людини, незалежно від того, чи застосовувалося насильство або чи перебувала жертва в безпорадному стані.

Таким чином, після набрання законом чинності для статевого контакту або залучення людини до інших дій сексуального характеру буде потрібна її згода.

"Ця згода не обов'язково має бути вербальною, однак вона має бути чітко вираженою та добровільною. Секс без згоди є караним діянням навіть у тому разі, якщо до жертви не застосовувалося насильство", – йдеться у пояснювальній записці.

Закон набере чинності після того, як його схвалить президент.

Під час першого читання депутати від опозиційної EKRE активно критикували законопроєкт. Консерватори назвали його законом помсти, заявивши, що зміни дадуть людям із недобрими намірами інструмент для зведення рахунків зі своїми колишніми партнерами.

Днями міністерка юстиції Німеччини висловилася за посилення формулювань законодавства щодо згоди на секс, запровадивши принцип, що "лише "так" означає "так" – замість чинного підходу, що "ні" означає "ні".

Такий принцип вже діє у Швеції, Франції, Іспанії. Влітку 2025 року відповідні зміни підтримав парламент Норвегії.