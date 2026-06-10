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Більшість європейців сприймають Україну як союзника або необхідного партнера

Новини — Середа, 10 червня 2026, 16:19 — Марія Ємець

Більшість європейців сприймають Україну як необхідного партнера, співпраця з яким стратегічно важлива, а в окремих країнах сприйняття її як союзника навіть вище за цей показник.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати останнього опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR). 

Більшість респондентів в охоплених опитуванням країнах сприймають Україну як необхідного партнера або союзника. 

Переважає сприйняття України як "необхідного партнера, з яким нам потрібна стратегічна співпраця"; у більшості країн таку оцінку дали понад 30% опитаних.

В окремих країнах ще вищим є показник сприйняття України як союзника, який поділяє ті самі інтереси й цінності. 

Найбільша частка таких відповідей – від шведів (52%), британців (46%), данців (45%). Переважають над сприйняттям як партнера вони також у Нідерландах, Португалії, Естонії. 

Водночас Польща, Угорщина та Болгарія виявились країнами, де найвища частка відповідей про Україну як конкурента або навіть супротивника (хоча сукупно такі респонденти все одно у меншості). 

Так, у Польщі Україну сприймають як конкурента 14%, як супротивника – 9%; в Угорщині – 5 і 25% відповідно; у Болгарії – 7 і 19% відповідно. У цих же країнах, а також Італії та Швейцарії, особливо помітна частка тих, хто "не визначився з думкою" з цього питання. 

 

Згідно з опитуванням, лише 11% європейців сприймають США як союзника – цей показник з 2024 року знизився удвічі. 

Попри падіння довіри до Сполучених Штатів у Європі, серед європейців ще немає масової підтримки ідеї про те, що настав час замінити НАТО суто європейським оборонним альянсом. 

Крім того, опитування засвідчило, що більшість європейців підтримують збільшення видатків на оборону.

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