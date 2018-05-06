В Афганістані в результаті вибуху в мечеті загинули 13 людей
Неділя, 6 травня 2018, 15:51
В афганській провінції Хост стався вибух у мечеті, яка також використовувалася в якості центру реєстрації виборців.
Про це повідомляє видання Tolo News з посиланням на голову поліції провінції Хост Абдула Маннана.
Вибуховий пристрій був встановлений всередині мечеті.
Наразі повідомляється про 13 загиблих у результаті вибуху. Ще 33 людей отримали поранення.
Жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.
Вибух став черговою атакою на інституції, які беруть участь у підготовці виборів в Афганістані.
З 14 квітня це вже сьомий подібний теракт. Найбільш кривавим став вибух у Кабулі два тижні тому, коли загинули щонайменше 60 людей.
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