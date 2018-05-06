В Афганістані в результаті вибуху в мечеті загинули 13 людей

В афганській провінції Хост стався вибух у мечеті, яка також використовувалася в якості центру реєстрації виборців.

Про це повідомляє видання Tolo News з посиланням на голову поліції провінції Хост Абдула Маннана.

Вибуховий пристрій був встановлений всередині мечеті.

Наразі повідомляється про 13 загиблих у результаті вибуху. Ще 33 людей отримали поранення.

Жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

Вибух став черговою атакою на інституції, які беруть участь у підготовці виборів в Афганістані.

З 14 квітня це вже сьомий подібний теракт. Найбільш кривавим став вибух у Кабулі два тижні тому, коли загинули щонайменше 60 людей.