В Афганистане в результате взрыва в мечети погибли 13 человек
Воскресенье, 6 мая 2018, 15:51
В афганской провинции Хост произошел взрыв в мечети, которая также использовалась в качестве центра регистрации избирателей.
Об этом сообщает издание Tolo News со ссылкой на главу полиции провинции Хост Абдула Маннана.
Взрывное устройство было установлено внутри мечети.
Пока сообщается о 13 погибших в результате взрыва. Еще 33 человека получили ранения.
Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
Взрыв стал очередной атакой на институты, которые участвуют в подготовке выборов в Афганистане.
С 14 апреля это уже седьмой подобный теракт. Наиболее кровавым стал взрыв в Кабуле две недели назад, когда погибли по меньшей мере 60 человек.
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