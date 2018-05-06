В Афганистане в результате взрыва в мечети погибли 13 человек

В афганской провинции Хост произошел взрыв в мечети, которая также использовалась в качестве центра регистрации избирателей.

Об этом сообщает издание Tolo News со ссылкой на главу полиции провинции Хост Абдула Маннана.

Взрывное устройство было установлено внутри мечети.

Пока сообщается о 13 погибших в результате взрыва. Еще 33 человека получили ранения.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Взрыв стал очередной атакой на институты, которые участвуют в подготовке выборов в Афганистане.

С 14 апреля это уже седьмой подобный теракт. Наиболее кровавым стал взрыв в Кабуле две недели назад, когда погибли по меньшей мере 60 человек.