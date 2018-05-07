Криза в Італії: "Рух 5 зірок" не хоче технічного уряду, каже про нові вибори

Лідер італійського антисистемного "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо не згоден на формування технічного уряду заради виходу з політичної кризи, що триває вже два місяці.

Про це повідомляє Reuters.

В Італії сьогодні проходить черговий раунд консультацій з президентом Серджіо Маттареллою щодо формування нового уряду. Попередні раунди завершились безрезультатно.

Після розмови з президентом Ді Майо заявив, що якщо не буде можливості сформувати уряд, заснований на політичній угоді між "Рухом 5 зірок" і ультраправою "Лігою", потрібні будуть повторні вибори.

При цьому він сам готовий відмовитися від своєї попередньої вимоги бути прем’єр-міністром заради формування уряду.

"Якщо є добра воля, уряд все ще можна сформувати" - сказав він, повторивши, що не згоден на коаліційну угоду з головним союзником "Ліги" - партією Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італія".

На виборах 4 березня "Рух 5 зірок" посів перше місце серед партій, але правоцентристський альянс отримав найбільше місць у парламенті. Ці політичні сили не домовилися про формування коаліції.

Після цього "Рух 5 зірок" запропонував переговори Демократичній партії, яка стала третьою на виборах.

Демократична партія наполягала на тому, що після поразки на виборах вона піде в опозицію. Проте після зустрічі зі спікером парламенту керівництво партії заявило, що розгляне можливість переговорів з "Рухом 5 зірок", якщо той публічно відійде від "Ліги". Після цього "Рух 5 зірок" підтвердив, що він закінчує контакти з "Лігою". Утім наразі про домовленості партій не повідомлялось.