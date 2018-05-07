Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

От украинцев Венгрии требуют наказать их депутата за поездку в Крым

Немецкие врачи призвали Меркель ввести "налог на сахар"

Украине самой нужно, чтобы Россия оставалась в Совете Европы – Брассер

Исторический саммит Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре - СМИ






Кризис в Италии: "Движение 5 звезд" не хочет технического правительства, говорит о новых выборах

Понедельник, 7 мая 2018, 12:57

Лидер итальянского антисистемного "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо не согласен на формирование технического правительства ради выхода из политического кризиса, который продолжается уже два месяца.

Об этом сообщает Reuters.

В Италии сегодня проходит очередной раунд консультаций с президентом Серджо Маттареллой по формированию нового правительства. Предыдущие раунды завершились безрезультатно.

После разговора с президентом Ди Майо заявил, что если не будет возможности сформировать правительство, основанное на политическом соглашении между "Движением 5 звезд" и ультраправой "Лигой", нужны будут повторные выборы.

При этом он сам готов отказаться от своего предыдущего требования быть премьер-министром ради формирования правительства.

"Если есть добрая воля, правительство все еще можно сформировать", - сказал он, повторив, что не согласен на коалиционное соглашение с главным союзником "Лиги" - партией Сильвио Берлускони "Вперед, Италия".

На 4 марта "Движение 5 звезд" заняло первое место среди партий, но правоцентристский альянс получил больше всего мест в парламенте. Эти политические силы не договорились о формировании коалиции.

После этого "Движение 5 звезд" предложило переговоры Демократической партии, которая стала третьей на выборах.

Демократическая партия настаивала на том, что после поражения на выборах она уйдет в оппозицию. Однако после встречи со спикером парламента руководство партии заявило, что рассмотрит возможность переговоров с "Движением 5 звезд", если то публично отойдет от "Лиги". После этого "Движение 5 звезд" подтвердило, что заканчивает контакты с "Лигой". Впрочем, пока о договоренности партий не сообщалось.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия
powered by lun.ua
Читайте также
Президент Италии на фоне политического кризиса созвал новые переговоры по правительству
В Италии демократы на съезде решат, формировать ли правительство с "Движением 5 звезд"
В Италии "Движение 5 звезд" предложило коалиционные переговоры Демократической партии
Президент Италии попросит представителя "5 звезд" решить политический кризис