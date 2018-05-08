В результате столкновения поездов в Германии погибли 2 человека, 14 - ранены
В немецком городе Айхах неподалеку от Аугсбурга (Бавария) в результате столкновения пассажирского поезда с товарным погибли два человека.
Об этом сообщает издание Augsburger Allgemeine.
Инцидент произошел в понедельник вечером около 21.15 в 700 метрах от станции города Айхах.
Пассажирский поезд, следовавший из Аугсбурга, протаранил товарный состав, перевозивший древесину.
Машинист пассажирского поезда и один из пассажиров в результате аварии погибли. Еще 14 пассажиров получили ранения, состояние одного из них – крайне тяжелое.
Причины аварии до сих пор не ясны. Ожидается, что эксперты будут работать на станции и во вторник, чтобы выяснить, по каким причинам пассажирский поезд оказался на одном пути с товарным.
Утром во вторник станция в Айхах закрыта, для граждан организовано движение автобусов до ближайших станций.