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В результате столкновения поездов в Германии погибли 2 человека, 14 - ранены

Вторник, 8 мая 2018, 10:17

В немецком городе Айхах неподалеку от Аугсбурга (Бавария) в результате столкновения пассажирского поезда с товарным погибли два человека.

Об этом сообщает издание Augsburger Allgemeine.

Инцидент произошел в понедельник вечером около 21.15 в 700 метрах от станции города Айхах.

Пассажирский поезд, следовавший из Аугсбурга, протаранил товарный состав, перевозивший древесину.

 
фото NEWS5 

Машинист пассажирского поезда и один из пассажиров в результате аварии погибли. Еще 14 пассажиров получили ранения, состояние одного из них – крайне тяжелое.

Причины аварии до сих пор не ясны. Ожидается, что эксперты будут работать на станции и во вторник, чтобы выяснить, по каким причинам пассажирский поезд оказался на одном пути с товарным.

Утром во вторник станция в Айхах закрыта, для граждан организовано движение автобусов до ближайших станций.

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Германия инциденты
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