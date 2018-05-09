Фінляндія, Швеція та США посилять оборонну співпрацю
Середа, 9 травня 2018, 10:59
Фінляндія, Швеція і США домовилися про посилення співпраці в оборонній сфері.
Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.
Міністри оборони країн під час тристоронньої зустрічі в Пентагоні підписали відповідну декларацію про наміри.
Домовленість полегшить проведення спільних військових навчань і навчання кадрів.
За словами міністра оборони США Джеймса Меттіса, співпраця країн тепер вийде на якісно новий рівень.
Глава фінського військового відомства Юссі Нііністе, у свою чергу, зазначив, що Швеція і США є головними партнерами Фінляндії в оборонній сфері, і тому важливо розвивати співробітництво країн у цій сфері.
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