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Фінляндія, Швеція та США посилять оборонну співпрацю

Середа, 9 травня 2018, 10:59

Фінляндія, Швеція і США домовилися про посилення співпраці в оборонній сфері.

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Міністри оборони країн під час тристоронньої зустрічі в Пентагоні підписали відповідну декларацію про наміри.

Домовленість полегшить проведення спільних військових навчань і навчання кадрів.

За словами міністра оборони США Джеймса Меттіса, співпраця країн тепер вийде на якісно новий рівень.

Глава фінського військового відомства Юссі Нііністе, у свою чергу, зазначив, що Швеція і США є головними партнерами Фінляндії в оборонній сфері, і тому важливо розвивати співробітництво країн у цій сфері.

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Фінляндія Швеція США
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