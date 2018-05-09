Финляндия, Швеция и США усилят оборонное сотрудничество
Среда, 9 мая 2018, 10:59
Финляндия, Швеция и США договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере.
Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
Министры обороны стран во время трехсторонней встречи в Пентагоне подписали соответствующую декларацию о намерениях.
Договоренность облегчит проведение совместных военных учений, обучения кадров.
По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, сотрудничество стран теперь выйдет на качественно новый уровень.
Глава финского военного ведомства Юсси Ниинисте, в свою очередь, отметил, что Швеция и США являются главными партнерами Финляндии в оборонной сфере, и поэтому важно развивать сотрудничество стран в этой сфере.
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