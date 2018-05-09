Смертники влаштували щонайменше три вибухи у Кабулі, є постраждалі

Щонайменше троє смертників атакували дві поліцейські дільниці у Кабулі у середу.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на дані МВС Афганістану.

Перший вибух стався біля поліцейського відділку у західній частині Кабула. Після цього в районі нападу було чути постріли, через що сили безпеки розпочали у районі операцію з зачистки.

Другий напад стався на вході у відділення поліції у центрі афганської столиці. Повідомляється про щонайменше два вибухи.

За попередніми даними, поранення в результаті нападів отримали шість осіб. Однак в МВС Афганістану попереджають, що кількість постраждалих може зрости.

Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за напади.