Смертники устроили по меньшей мере три взрыва в Кабуле, есть пострадавшие

По меньшей мере трое смертников атаковали два полицейских участка в Кабуле в среду.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные МВД Афганистана.

Первый взрыв произошел возле полицейского участка в западной части Кабула. После этого в районе нападения слышны выстрелы, из-за чего силы безопасности начали в районе операцию по зачистке.

Второе нападение произошло на входе в отделение полиции в центре афганской столицы. Сообщается о по меньшей мере двух взрывах.

По предварительным данным, ранения в результате нападений получили шесть человек. Однако в МВД Афганистана предупреждают, что количество пострадавших может возрасти.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападения.