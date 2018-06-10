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Болгарія запустила дворічну програму реабілітації поранених українських бійців

Неділя, 10 червня 2018, 16:40

До Болгарії вирушила на реабілітацію перша група із 10 учасників АТО, які дістали поранення, травми та каліцтва під час бойових дій на сході України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"9 червня у рамках Трастового Фонду НАТО з медичної реабілітації у Болгарію на двотижневу реабілітацію вирушила група із 10 травмованих учасників бойових дій на сході України. Ця ініціатива реалізується на основі угоди між Міністерством оборони Республіки Болгарія та Міністерством соціальної політики України в межах проекту Трастового фонду НАТО у сфері медичної реабілітації в Україні", - йдеться у повідомленні.

У групу входять учасники АТО, які дістали поранення, контузію, каліцтво або інші захворювання під час бойових дій на сході України.

Болгарія є провідною країною в межах проекту Трастового фонду НАТО у сфері медичної реабілітації в Україні та планує прийняти близько 300 травмованих учасників бойових дій на сході України на реабілітацію протягом двох років. Кожного 9 числа місяця нова група направлятиметься до військово-медичної лікарні Калероя - м. Хісар.

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Болгарія Україна-НАТО
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