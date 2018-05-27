Прем'єр Болгарії: Київ сприяє болгарській мові і нацменшині на Одещині

Україна сприяє вивченню болгарської мови і підтримці болгарської меншини в Одеській області.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов після зустрічі з президентом України Петром Порошенком, передає прес-служба українського лідера.

"Це люди (представники меншини, - ред), які вибудовують міст дружби між нашими країнами і тому ми повинні піклуватися про них", - сказав він.

Борисов наголосив на близькості народів Болгарії і України. "Нам справді було дуже приємно, коли президент говорив про святих братів Кирила та Мефодія, які рушили слов’янську писемність", - сказав Борисов.

У кінці квітня міністри освіти України та Болгарії підписали декларацію щодо імплементації мовної статті закону "Про освіту" та гарантування прав болгарської меншини.

У декларації йдеться, що поряд з вивченням державної мови болгарська меншина матиме необхідні умови для вивчення та навчання рідною.

Сторони окремо підтвердили важливість вивчення державної мови "як чинника інтеграції країни та суспільної згоди через розширення вживання державної мови у навчальному процесі, зокрема шляхом збільшення часу навчання державною мовою".