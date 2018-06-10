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Болгария запустила двухлетнюю программу реабилитации раненых украинских бойцов

Воскресенье, 10 июня 2018, 16:40

В Болгарию отправилась на реабилитацию первая группа из 10 участников АТО, которые получили ранения, травмы и увечья во время боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает Урядовий портал.

"9 июня в рамках Трастового Фонда НАТО медицинской реабилитации в Болгарию на двухнедельную реабилитацию отправилась группа из 10 травмированных участников боевых действий на востоке Украины. Эта инициатива реализуется на основе соглашения между Министерством обороны Республики Болгария и Министерством социальной политики Украины в рамках проекта трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине", - говорится в сообщении.

В группу входят участники АТО, которые получили ранения, контузию, увечье или другие заболевания во время боевых действий на востоке Украины.

Болгария является ведущей страной в рамках проекта трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине и планирует принять около 300 травмированных участников боевых действий на востоке Украины на реабилитацию в течение двух лет. Каждый месяц 9 числа новая группа будет направляться в военно-медицинскую больницу Калероя - г. Хисар.

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Болгария Украина-НАТО
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