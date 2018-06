Трамп і Кім Чен Ин проводять історичний саміт у Сінгапурі

Президент США Дональд Трамп заявив, що історичний саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином пройшов "краще, ніж будь-хто міг очікувати".

Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, сторони підпишуть документ щодо шляхів подолання ядерного протистояння на Корейському півострові.

Кім Чен Ин стояв мовчки разом із Трампом, коли той спілкувався зі ЗМІ під час прогулянки після обіду в готелі Сінгапуру, де відбувся саміт. Проте раніше північнокорейський лідер описував зустріч як "хорошу прелюдію до миру".

Donald Trump tells reporters that he and Kim Jong-un will shortly be "signing" something together, as they take a stroll together after meeting #TrumpKimSummithttps://t.co/kjswFplk8L pic.twitter.com/ndUlwG410o