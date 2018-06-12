Трамп і Кім Чен Ин проводять історичний саміт у Сінгапурі
Президент США Дональд Трамп заявив, що історичний саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином пройшов "краще, ніж будь-хто міг очікувати".
Про це повідомляє Reuters.
За словами Трампа, сторони підпишуть документ щодо шляхів подолання ядерного протистояння на Корейському півострові.
Capella Hotel | Sentosa Island#SingaporeSummit#TrumpKimSummit pic.twitter.com/ZqeSb7RQCO— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 12 червня 2018 р.
Кім Чен Ин стояв мовчки разом із Трампом, коли той спілкувався зі ЗМІ під час прогулянки після обіду в готелі Сінгапуру, де відбувся саміт. Проте раніше північнокорейський лідер описував зустріч як "хорошу прелюдію до миру".
Donald Trump tells reporters that he and Kim Jong-un will shortly be "signing" something together, as they take a stroll together after meeting #TrumpKimSummithttps://t.co/kjswFplk8L pic.twitter.com/ndUlwG410o— BBC News (World) (@BBCWorld) 12 червня 2018 р.
"Багато прогресу - дуже позитивно. Я думаю, що краще, ніж будь-хто міг очікувати. Ми збираємося зараз підписувати ", - сказав Трамп журналістам, не повідомивши про те, що саме буде підписано.
Трамп і лідер Кім Чен Ин проводять зустріч в готелі "Capella" на острові Сентоса в Сінгапурі.
Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив свою прихильність до "повної" денуклеаризації корейського півострова.
Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна стикнулася з низкою міжнародних санкцій.
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