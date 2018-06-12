Трамп і Кім Чен Ин проводять історичний саміт у Сінгапурі

Президент США Дональд Трамп заявив, що історичний саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином пройшов "краще, ніж будь-хто міг очікувати".

Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, сторони підпишуть документ щодо шляхів подолання ядерного протистояння на Корейському півострові.

Кім Чен Ин стояв мовчки разом із Трампом, коли той спілкувався зі ЗМІ під час прогулянки після обіду в готелі Сінгапуру, де відбувся саміт. Проте раніше північнокорейський лідер описував зустріч як "хорошу прелюдію до миру".

Donald Trump tells reporters that he and Kim Jong-un will shortly be "signing" something together, as they take a stroll together after meeting #TrumpKimSummithttps://t.co/kjswFplk8L pic.twitter.com/ndUlwG410o — BBC News (World) (@BBCWorld) 12 червня 2018 р.

"Багато прогресу - дуже позитивно. Я думаю, що краще, ніж будь-хто міг очікувати. Ми збираємося зараз підписувати ", - сказав Трамп журналістам, не повідомивши про те, що саме буде підписано.

Трамп і лідер Кім Чен Ин проводять зустріч в готелі "Capella" на острові Сентоса в Сінгапурі.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив свою прихильність до "повної" денуклеаризації корейського півострова.

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна стикнулася з низкою міжнародних санкцій.

США пропонують КНДР економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної зброї.