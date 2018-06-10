Кім Чен Ин прибув у Сінгапур на історичний саміт з Трампом

Лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру, де запланований саміт між Пхеньяном і Вашингтоном на найвищому рівні.

Про це пише The Straits Times.

Північнокорейський лідер прибув літаком китайських авіаліній. Дороги в районі аеропорту Чангі були заблоковані.

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин проведуть зустріч 12 червня в готелі "Capella" на острові Сентоса в Сінгапурі.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив свою прихильність до "повної" денуклеаризації корейського півострова.

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна стикнулася з низкою міжнародних санкцій.

США пропонують КНДР економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної зброї.