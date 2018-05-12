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США хочуть стати "близькими партнерами" з КНДР і пропонують економічну допомогу

Субота, 12 травня 2018, 13:35

Держсекретар США Майк Помпео в ході свого візиту до Північної Кореї в травні обговорив із лідером країни Кім Чен Ином можливі гарантії, які Вашингтон може надати Пхеньяну в обмін на відмову від ядерної зброї.

Про це передає Associated Press.

"Якщо Північна Корея зробить сміливі кроки у бік швидкої денуклеаризації, Сполучені Штати готові працювати з Північною Кореєю, щоб допомогти її народу досягти такого ж процвітання, якого досягли південнокорейські друзі", - сказав він.

Зокрема США можуть надати країні економічну допомогу, заявив Майк Помпео. Він назвав "хорошими" переговори в Пхеньяні. При цьому Помпео сказав, що потрібно "надійне підтвердження" відмови Північної Кореї від ядерної зброї.

"Ми говорили про те, що Америка часто в історії мала противників, які зараз вже близькі партнери, і ми сподіваємося, що ми можемо добитися того ж по відношенню до Північної Кореї", - сказав глава зовнішньополітичного відомства.

Глава Держдепу також зазначив, що звільнення Пхеньяном трьох громадян США корейського походження (вони повернулися на батьківщину разом з Помпео) створило умови для успішної зустрічі президента Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Трамп та Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня у Сингапурі.

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США КНДР
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