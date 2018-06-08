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Трамп скоротив перебування на саміті G7 через зустріч з Кім Чен Ином

П'ятниця, 8 червня 2018, 12:27

Президент США Дональд Трамп залишить саміт "Великої сімки" до його завершення через зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це заявив Білий дім, повідомляє Politico.

Трамп залишить саміт у Квебеку о 10:30 ранку в суботу, 9 червня, і відправиться безпосередньо до Сінгапуру, де 12 червня має зустрітися з Кім Чен Ином.

Саміт G7 має завершитися у суботу ввечері. Після відльоту Трампа США представлятимуть заступник помічника президента з міжнародних економічних питань Еверетт Ейссенстат.

Трамп пропустить сесії, присвячені змінам клімату, океанам та чистій енергії. Він також пропустить традиційну групову фотографію з іншими главами держав. Президент США також може втратити можливість провести прес-конференцію на вищому рівні, що традиційно роблять світові лідери.

Минулого року Трамп також став єдиним лідером країн G7, який вирішив не проводити прес-конференцію після саміту в Італії.

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Трамп
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