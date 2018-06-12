У Болгарії розбився військовий вертоліт, двоє загиблих

У Болгарії розбився військово-транспортний вертоліт Мі-17, загинули двоє людей.

Про це повідомляє BNT.

Катастрофа сталося 11 червня близько авіабази Крумово, недалеко від Пловдива. Вертоліт впав з висоти 30 метрів.

На борту знаходилися троє військових. Пілот і помічник пілота загинули, бортінженера доставили в лікарню з травмами.

Міністр оборони Красимір Каракачанов повідомив, що пілоти не встигли повідомити про можливі проблеми, так як летіли на низькій висоті. За його словами, одна з найбільш вірогідних версій - це технічна поломка, а не помилка пілотів.