В Болгарии разбился военный вертолет, двое погибших
Вторник, 12 июня 2018, 09:24
В Болгарии разбился военно-транспортный вертолет Ми-17, погибли два человека.
Об этом сообщает BNT.
Крушение произошло 11 июня около авиабазы Крумово, недалеко от Пловдива. Вертолет упал с высоты 30 метров.
На борту находились трое военных. Пилот и помощник пилота погибли, бортинженера доставили в больницу с травмами.
Министр обороны Красимир Каракачанов сообщил, что пилоты не успели сообщить о возможной проблеме, так как летели на низкой высоте. По его словам, одна из наиболее вероятных версий - это техническая поломка, а не ошибка пилотов.
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