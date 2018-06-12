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В Болгарии разбился военный вертолет, двое погибших

Вторник, 12 июня 2018, 09:24

В Болгарии разбился военно-транспортный вертолет Ми-17, погибли два человека.

Об этом сообщает BNT.

Крушение произошло 11 июня около авиабазы Крумово, недалеко от Пловдива. Вертолет упал с высоты 30 метров.

 

На борту находились трое военных. Пилот и помощник пилота погибли, бортинженера доставили в больницу с травмами.

Министр обороны Красимир Каракачанов сообщил, что пилоты не успели сообщить о возможной проблеме, так как летели на низкой высоте. По его словам, одна из наиболее вероятных версий - это техническая поломка, а не ошибка пилотов.

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