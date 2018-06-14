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Євродепутати шоковані вибором Чечні як однієї з локацій ЧС-2018

Четвер, 14 червня 2018, 12:14

36 депутатів Європейського парламенту направили листа президенту ФІФА Джанні Інфантіно, в якому заявили, що вони шоковані вибором Чечні в якості однієї з локацій чемпіонату світу-2018.

Текст листа опублікував у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

У Чечні під час проведення чемпіонату світу буде базуватися збірна Єгипту, яка живе у Грозному і тренується на місцевому стадіоні "Ахмат-Арена".

"За останнє десятиліття, під керівництвом Рамзана Кадирова Чечня стала місцем, де карається навіть найменша незгода, де неповага до людських прав і свобод стала системою, де не тільки критиків режиму, але і правозахисників та журналістів переслідують та вбивають", - йдеться у листі.

Євродепутати також вказали, що ФІФА затвердило Чечню в якості локації ЧС-2018 у той самий час, коли місцева влада кинула за грати за сфабрикованим звинуваченням керівника грозненського відділення правозахисного центру "Меморіал" Оюба Тітієва.

"Ми закликаємо ФІФА невідкладно використати свої важелі, щоб домовитися з вищим російським керівництвом, з Владіміром Путіним перш за все, про негайне звільнення Тітієва", - зазначається в листі.

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