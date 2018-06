Євродепутати шоковані вибором Чечні як однієї з локацій ЧС-2018

36 депутатів Європейського парламенту направили листа президенту ФІФА Джанні Інфантіно, в якому заявили, що вони шоковані вибором Чечні в якості однієї з локацій чемпіонату світу-2018.

Текст листа опублікував у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

У Чечні під час проведення чемпіонату світу буде базуватися збірна Єгипту, яка живе у Грозному і тренується на місцевому стадіоні "Ахмат-Арена".

letter signed by 36 MEPs to the president of @FIFAcom Infantino expressing shock that Grozny in #Chechnya was authorized as one of the training bases for the #WorldCup & ask him to use his influence to get Oyub Titiev released. #Russia pic.twitter.com/b51NhcN7Zi