Евродепутаты шокированы выбором Чечне как одной из локаций ЧМ-2018

36 депутатов Европейского парламента направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором заявили, что они шокированы выбором Чечни в качестве одной из локаций чемпионата мира-2018.

Текст письма опубликовал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

В Чечне во время проведения чемпионата мира будет базироваться сборная Египта, которая живет в Грозном и тренируется на местном стадионе "Ахмат-Арена".

letter signed by 36 MEPs to the president of @FIFAcom Infantino expressing shock that Grozny in #Chechnya was authorized as one of the training bases for the #WorldCup & ask him to use his influence to get Oyub Titiev released. #Russia pic.twitter.com/b51NhcN7Zi