Евродепутаты шокированы выбором Чечне как одной из локаций ЧМ-2018

36 депутатов Европейского парламента направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором заявили, что они шокированы выбором Чечни в качестве одной из локаций чемпионата мира-2018.

Текст письма опубликовал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

В Чечне во время проведения чемпионата мира будет базироваться сборная Египта, которая живет в Грозном и тренируется на местном стадионе "Ахмат-Арена".

letter signed by 36 MEPs to the president of @FIFAcom Infantino expressing shock that Grozny in #Chechnya was authorized as one of the training bases for the #WorldCup & ask him to use his influence to get Oyub Titiev released. #Russia pic.twitter.com/b51NhcN7Zi — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 14 червня 2018 р.

"За последнее десятилетие под руководством Рамзана Кадырова Чечня стала местом, где карается даже самое маленькое несогласие, где неуважение к человеческим правам и свободам стало системой, где не только критиков режима, но и правозащитников и журналистов преследуют и убивают", - говорится в письме.

Евродепутаты также отметили, что ФИФА утвердила Чечню в качестве локации ЧМ-2018 в то же время, когда местные власти бросили в тюрьму по сфабрикованному обвинению руководителя грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.

"Мы призываем ФИФА безотлагательно использовать свои рычаги, чтобы договориться с высшим российским руководством, с Владимиром Путиным прежде всего, о немедленном освобождении Титиева", - отмечается в письме.