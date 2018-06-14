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Евродепутаты шокированы выбором Чечне как одной из локаций ЧМ-2018

Четверг, 14 июня 2018, 12:14

36 депутатов Европейского парламента направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором заявили, что они шокированы выбором Чечни в качестве одной из локаций чемпионата мира-2018.

Текст письма опубликовал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

В Чечне во время проведения чемпионата мира будет базироваться сборная Египта, которая живет в Грозном и тренируется на местном стадионе "Ахмат-Арена".

"За последнее десятилетие под руководством Рамзана Кадырова Чечня стала местом, где карается даже самое маленькое несогласие, где неуважение к человеческим правам и свободам стало системой, где не только критиков режима, но и правозащитников и журналистов преследуют и убивают", - говорится в письме.

Евродепутаты также отметили, что ФИФА утвердила Чечню в качестве локации ЧМ-2018 в то же время, когда местные власти бросили в тюрьму по сфабрикованному обвинению руководителя грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.

"Мы призываем ФИФА безотлагательно использовать свои рычаги, чтобы договориться с высшим российским руководством, с Владимиром Путиным прежде всего, о немедленном освобождении Титиева", - отмечается в письме.

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