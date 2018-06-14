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Европарламент требует немедленно освободить Сенцова и других политзаключенных

Четверг, 14 июня 2018, 13:42

Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины.

За документ в четверг проголосовали 455 европейских депутатов.

В резолюции Европарламент строго осуждает приговор против Олега Сенцова, вынесенный судом в Ростове-на-Дону в 2015 году.

Евродепутаты выразили обеспокоенность, что по этому делу осужден также Александр Кольченко к 10 годам лишения свободы, а еще один незаконно задержанный гражданин Украины Владимир Балух голодает с 19 марта. Евродепутаты считают, что их дела противоречат международному праву и элементарным стандартам правосудия.

Депутаты напоминают, что 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку, чтобы добиться освобождения незаконно задержанных соотечественников и обеспокоен последствиями голодания для здоровья Сенцова.

Депутаты призывают власти РФ обеспечить Сенцову всю необходимую медицинскую помощь и соблюдать медицинской этики, в частности, не навязывать принудительное кормление или любое другое нежелательное поведение, которое может быть проявлением пытки или проявляться в других жестоких формах.

Парламентарии ЕС обеспокоены тем, что многие украинские политзаключенных, в частности Николай Карпюк, Владимир Присич, Алексей Черный и Евгений Панов, подвергались пыткам.

Сейчас, утверждают евродепутаты, в России находятся более 70 украинских политзаключенных. Европарламент отдельно осуждает нарушение Россией международного права в оккупированном Крыму.

Кроме того, евродепутаты также требуют немедленного освобождения директора правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюба Титиева и всех других политических заключенных в РФ.

Резолюция также призывает ЕС выступить с осуждением нарушения прав человека в России и "попытки скрыть их под прикрытием чемпионата мира по футболу".

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Европарламент Россия
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