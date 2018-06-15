Президент підписав закон про дипломатичну службу

Президент Петро Порошенко підписав новий закон "Про дипломатичну службу".

Про це він повідомив у Twitter.

"Ефективна дипломатична служба – те, чого потребує сьогодні держава. Переконаний, що новий закон "Про дипломатичну службу" зробить вітчизняну дипломатичну службу передовою, ефективною, озброєною, захищеною та європейською", - йдеться у повідомленні.

Ефективна дипломатична служба – те, чого потребує сьогодні держава. Переконаний, що новий Закон «Про дипломатичну службу» зробить вітчизняну дипломатичну службу передовою, ефективною, озброєною, захищеною та європейською pic.twitter.com/07yvEsgXTe — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 червня 2018 р.

Президент зазначив, що завдяки у тому числі зусиллям дипломатів, український паспорт входить до топ-30 найбільш цінних паспортів світу щодо кількості країн, які можна відвідати без віз, або отримавши візу на кордоні.

Закон має підвищити престижність дипломатичної служби та реформує її до сучасних європейських і світових стандартів.