Президент подписал закон о дипломатической службе

Президент Петр Порошенко подписал новый закон "О дипломатической службе".

Об этом он сообщил в Twitter.

"Эффективная дипломатическая служба - то, в чем нуждается сегодня государство. Убежден, что новый закон" О дипломатической службе "сделает отечественную дипломатическую службу передовой, эффективной, вооруженной, защищенной и европейской", - говорится в сообщении.

Ефективна дипломатична служба – те, чого потребує сьогодні держава. Переконаний, що новий Закон «Про дипломатичну службу» зробить вітчизняну дипломатичну службу передовою, ефективною, озброєною, захищеною та європейською pic.twitter.com/07yvEsgXTe — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 червня 2018 р.

Президент отметил, что благодаря в том числе усилиям дипломатов, украинский паспорт входит в топ-30 наиболее ценных паспортов мира по количеству стран, которые можно посетить без виз, или получив визу на границе.

Закон должен повысить престижность дипломатической службы и реформировать ее в соответствии с современными европейскими и мировыми стандартами.