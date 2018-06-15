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Президент подписал закон о дипломатической службе

Пятница, 15 июня 2018, 11:56

Президент Петр Порошенко подписал новый закон "О дипломатической службе".

Об этом он сообщил в Twitter.

"Эффективная дипломатическая служба - то, в чем нуждается сегодня государство. Убежден, что новый закон" О дипломатической службе "сделает отечественную дипломатическую службу передовой, эффективной, вооруженной, защищенной и европейской", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что благодаря в том числе усилиям дипломатов, украинский паспорт входит в топ-30 наиболее ценных паспортов мира по количеству стран, которые можно посетить без виз, или получив визу на границе.

Закон должен повысить престижность дипломатической службы и реформировать ее в соответствии с современными европейскими и мировыми стандартами.

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