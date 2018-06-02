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Ердоган анонсував заборону Uber у Туреччині

Субота, 2 червня 2018, 10:45

Президет Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про наміри приєднатися до низки європейських країн, які заборонили сервіс Uber.

Про це повідомляє Daily Sabah.

"Цей Uber, який до нас прийшов, бізнес, для якого все скінчилося. Більше немає такої речі" - заявив він.

"У нас є власна система таксі" - наголосив Ердоган.

За його словами, Туреччина не може дозволити, щоб приватна система таксі зруйнувала турецький бізнес таксі.

"Ми будемо тими, хто прийме рішення щодо Uber" – сказав президент Туреччини.

Підкреслюється, що турецькі таксисти виступали проти Uber, звинувачуючи його в нечесній конкуренції та незаконних способах ведення бізнесу.

Газета додає, що Uber вже заборонений у таких країнах, як Болгарія, Данія та Угорщина. У той же час діяльність сервісу обмежена у Франції, Італії, Німеччині, Японії, на Тайвані.

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Туреччина
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