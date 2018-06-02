Эрдоган анонсировал запрет Uber в Турции

Президет Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении присоединиться к ряду европейских стран, которые запретили сервис Uber.

Об этом сообщает Daily Sabah.

"Этот Uber, который к нам пришел, бизнес, для которого все кончилось. Больше нет такой вещи", - заявил он.

"У нас есть собственная система такси" - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Турция не может позволить, чтобы частная система такси разрушила турецкий бизнес такси.

"Мы будем теми, кто примет решение в отношении Uber" – сказал президент Турции.

Подчеркивается, что турецкие таксисты выступали против Uber, обвиняя его в нечестной конкуренции и незаконных способах ведения бизнеса.

Газета добавляет, что Uber уже запрещен в таких странах, как Болгария, Дания и Венгрия. В то же время деятельность сервиса ограничена во Франции, Италии, Германии, Японии, на Тайване.