Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США вийшли з Ради ООН з прав людини

МВФ очікує від Києва зміни скандальної норми у законі про Антикорупційний суд

Потяг "Будапешт-Мукачево" запустять до кінця літа: очікувана ціна квитків

Генсек НАТО попередив про загрози для Альянсу через сварку Трампа з ЄС






В метро Лондона стався невеликий вибух, 5 людей постраждали

Середа, 20 червня 2018, 08:22

П’ятеро людей постраждали в результаті вибуху на станції лондонського метро Southgate.

Про це повідомляє BBC.

Вибух стався увечері у вівторок. За словами очевидців, вони відчули запах паленої гуми та бачили шестиметрове полум'я біля входу на станцію.

Поліція Лондона повідомила, що "незначний вибух" на станції прогримів близько 19.00 і був спричинений корттким замиканням.

В результаті вибуху 5 осіб отримали поранення. Трьом з них медики надали допомогу на місці, двох забрали до лікарні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
інциденти Велика Британія
powered by lun.ua
Читайте також
У Римі фальшиве повідомлення про вибух спричинило паніку в метро
У Німеччині затримали 4 ісламістів, один із них робив вибухівку для ІДІЛ
У Франції стався вибух на фабриці, постраждали троє робітників
У Страсбурзі прогримів вибух у зерносховищі, є постраждалі