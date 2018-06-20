В метро Лондона стався невеликий вибух, 5 людей постраждали
Середа, 20 червня 2018, 08:22
П’ятеро людей постраждали в результаті вибуху на станції лондонського метро Southgate.
Про це повідомляє BBC.
Вибух стався увечері у вівторок. За словами очевидців, вони відчули запах паленої гуми та бачили шестиметрове полум'я біля входу на станцію.
Поліція Лондона повідомила, що "незначний вибух" на станції прогримів близько 19.00 і був спричинений корттким замиканням.
В результаті вибуху 5 осіб отримали поранення. Трьом з них медики надали допомогу на місці, двох забрали до лікарні.
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