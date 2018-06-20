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В метро Лондона произошел небольшой взрыв, 5 человек пострадали

Среда, 20 июня 2018, 08:22

Пять человек пострадали в результате взрыва на станции лондонского метро Southgate.

Об этом сообщает BBC.

Взрыв произошел вечером во вторник. По словам очевидцев, они почувствовали запах жженой резины и видели шестиметровое пламя у входа на станцию.

Полиция Лондона сообщила, что "незначительный взрыв" на станции прогремел около 19.00 и был вызван корттким замыканием.

В результате взрыва 5 человек получили ранения. Трем из них медики предоставили помощь на месте, двоих забрали в больницу.

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