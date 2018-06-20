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ЄС: рішення США про вихід з Ради ООН підриває їх роль як лідера демократії

Середа, 20 червня 2018, 11:09

Європейський союз розчарований рішення Сполучених Штатів вийти з Ради ООН з прав людини.

Про це йдеться у заяві прес-секретаря ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки і європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення.

"США завжди були на передовій у захисті прав людини в усьому світі і протягом багатьох років були сильним партнером для Європейського Союзу в Раді з прав людини. Сьогоднішнє рішення ризикує підірвати роль США як лідера та прихильника демократії на світовій арені", - йдеться у заяві.

"Тим не менш, Європейський Союз продовжуватиме захищати права людини та основні свободи, як на багатосторонніх форумах, так і в усьому світі, також, коли це можливо, співпрацюючи з США", - зазначили у Брюсселі.

Нагадаємо, США розкритикували Раду ООН як "захисника порушників прав людини та смітник політичних упереджень" та звинуватила орган у політизованості. Вихід США був очікуваний з огляду на часту критику, яка лунала з боку США щодо ставлення ради до Ізраїлю.

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