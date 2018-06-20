ЕС: решение США о выходе из Совета ООН подрывает их роль как лидера демократии

Европейский Союз разочарован решением Соединенных Штатов выйти из Совета ООН по правам человека.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и европейской политики соседства и переговоров по расширению.

"США всегда были на передовой в защите прав человека во всем мире и в течение многих лет были сильным партнером для Европейского Союза в Совете по правам человека. Сегодняшнее решение рискует подорвать роль США как лидера и сторонника демократии на мировой арене", - говорится в заявлении.

"Тем не менее, Европейский Союз будет продолжать защищать права человека и основные свободы, как на многосторонних форумах, так и во всем мире, также, когда это возможно, сотрудничая с США", - отметили в Брюсселе.

Напомним, США раскритиковали Совет ООН как "защитника нарушителей прав человека и свалку политических предубеждений" и обвинила орган в политизированности. Выход США был ожидаемым, учитывая частую критику, которая звучала со стороны США по поводу отношения Совета к Израилю.