ЄСПЛ відхилив скаргу Брейвіка на незадовільні умови у норвезькій в’язниці

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив скаргу терориста Андерса Брейвіка на "нелюдські" умови у норвезькій в’язниці, які начебто принижують його гідність.

Про це йдеться у прес-релізі суду.

"У своєму рішенні у справі, яке була подана під новим іменем заявника Фйотольф Хансен, Європейський суд з прав людини, який засідав у якості комітету з трьох суддів, оголосив скаргу неприйнятною. Рішення є остаточним" - йдеться у повідомленні.

Страсбурзький суд прийшов до висновку, що у випадку Брейвіка не було порушень Європейської конвенції з прав людини і його скарга необґрунтована.

Як відомо, Брейвік є організатором і виконавцем теракту в Осло в 2011 року, внаслідок якого загинули 77 осіб, а 151 отримала поранення.

В 2012 році Брейвіка засудили до 21 року позбавлення волі з правом продовження тюремного строку необмежену кількість разів.

У березні 2016 року він заявив, що його п'ятирічна ізоляція в одиночній камері порушує європейську Конвенцію з прав людини.

У березні минулого року Апеляційний суд Осло вирішив, що Брейвік не зазнав порушення його прав людини у в’язниці.