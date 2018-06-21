ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика на условия в норвежской тюрьме

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу террориста Андерса Брейвика на "нечеловеческие" условия в норвежской тюрьме, которые якобы унижают его достоинство.

Об этом говорится в пресс-релизе суда.

"В своем решении по делу, которое было подано под новым именем заявителя Фйотольф Хансен, Европейский суд по правам человека, заседавший в качестве комитета из трех судей, объявил жалобу неприемлемой. Решение является окончательным", - говорится в сообщении.

Страсбургский суд пришел к выводу, что в случае Брейвика не было нарушений Европейской конвенции по правам человека и его жалоба необоснованна.

Как известно, Брейвик является организатором и исполнителем теракта в Осло в 2011 году, в результате которого погибли 77 человек, а 151 получили ранения.

В 2012 году Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы с правом продления тюремного срока неограниченное количество раз.

В марте 2016 года он заявил, что его пятилетняя изоляция в одиночной камере нарушает европейскую Конвенцию по правам человека.

В марте прошлого года Апелляционный суд Осло решил, что Брейвик не претерпел нарушения его прав человека в тюрьме.