Арештований у Словаччині українець виявився екс-бійцем "Правого сектору"

Заарештований у Словаччині українець, якого підозрюють у тероризмі та інших злочинах, є колишнім членом "Правого сектору" Володимиром Гласнером (друг "Глок").

Про це пише Mukachevo.today.

Гласнер, уродженець Севастополя, був одним з керівників "Правого сектора" на Закарпатті. Ордер на арешт Володимира виданий українським судом. Йому зокрема закидають організацію злочинної групи, яка діяла на території Закарпатської області.

"Він підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, умисних тілесних ушкоджень, погрозах вбивства, незаконному володінні зброєю, бандитизмі, тероризмі, нападах на державних чиновників та інших злочинах", - заявила представник прокуратури Мілана Філічко, цитує Кorzar.

Йому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років. На суді він заявив, що є не терористом, а журналістом. Гласнер подав апеляцію на рішення суду, який залишив його під вартою.

Гласнер з 31 травня 2016 року перебував у розшуку за запитом Закарпатської прокуратури. Гласнер отримав також угорський паспорт на підставне ім’я. У словацькому Кошице він мешкав протягом двох років.

За даними LB.ua, Гласнер увійшов в структури закарпатського "Правого сектору" вже після Майдану. До цього в революційній або громадській діяльності помічений не був. Після того, як Гласнер увійшов до керівництва ПС на Закарпатті, на адресу організації почали лунати звинувачення, що вона працює на замовлення і використовує партійний бренд для налагодження контрабандистської діяльності під "дахом" силовиків.

Гласнера звільнили від обов'язків начальника штабу батальйону ПС у березні 2015 року.