Арестованный в Словакии украинец оказался экс-бойцом "Правого сектора"

Арестованный в Словакии украинец, которого подозревают в терроризме и других преступлениях, является бывшим членом "Правого сектора" Владимиром Гласнером (друг "Глок").

Об этом пишет Mukachevo.today.

Гласнер, уроженец Севастополя, был одним из руководителей "Правого сектора" на Закарпатье. Ордер на арест Владимира выданный украинским судом. Его в частности обвиняют в организации преступной группы, которая действовала на территории Закарпатской области.

"Он подозревается в совершении уголовных преступлений, умышленных телесных повреждений, угрозах убийства, незаконном владении оружием, бандитизме, терроризме, нападениях на государственных чиновников и других преступлениях", - заявила представитель прокуратуры Милана Филичко, цитирует Кorzar.

Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. На суде он заявил, что является не террористом, а журналистом. Гласнер подал апелляцию на решение суда, который оставил его под стражей.

Гласнер с 31 мая 2016 года находился в розыске по запросу Закарпатской прокуратуры. Гласнер получил также венгерский паспорт на подставное имя. В словацком Кошице он жил в течение двух лет.

По данным LB.ua, Гласнер вошел в структуры закарпатского "Правого сектора" уже после Майдана. До этого в революционной или общественной деятельности замечен не был. После того, как Гласнер вошел в руководство ПС на Закарпатье, в адрес организации начали звучать обвинения, что она работает на заказ и использует партийный бренд для налаживания контрабандистской деятельности под "крышей" силовиков.

Гласнера освободили от обязанностей начальника штаба батальона ПС в марте 2015 года.