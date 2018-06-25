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Зустріч Трампа і Путіна відповідає підходу НАТО до діалогу з РФ - Столтенберг

Понеділок, 25 червня 2018, 12:53

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Владіміра Путіна буде частиною загального підходу НАТО щодо діалогу з Росією.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю Ради ЄС.

"Зустріч між президентом Трампом і президентом Путіним відповідатиме політиці НАТО, оскільки НАТО прагне діалогу з Росією, оскільки ми зберігаємо подвійний підхід: стримування і оборона" - наголосив генсек.

За його словами, Росія залишається сусідом НАТО, з яким потрібно говорити, намагаючись покращити з нею відносини

"Але якщо не можна покращити відносини у близькому майбутньому, важливо управляти складними відносинами з Росією" - зазначив Столтенберг.

За інформацією ЗМІ, Вашингтон хоче, щоб зустріч лідерів США і РФ відбулася або до брюссельського саміту НАТО 11-12 липня, або після візиту Трампа до Великої Британії, який має відбутися відразу після саміту Альянсу.

Нещодавно американський президент виступив із заявами повернути Росію до "Великої вісімки".

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Путін Трамп
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