Зустріч Трампа і Путіна відповідає підходу НАТО до діалогу з РФ - Столтенберг
Зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Владіміра Путіна буде частиною загального підходу НАТО щодо діалогу з Росією.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю Ради ЄС.
"Зустріч між президентом Трампом і президентом Путіним відповідатиме політиці НАТО, оскільки НАТО прагне діалогу з Росією, оскільки ми зберігаємо подвійний підхід: стримування і оборона" - наголосив генсек.
За його словами, Росія залишається сусідом НАТО, з яким потрібно говорити, намагаючись покращити з нею відносини
"Але якщо не можна покращити відносини у близькому майбутньому, важливо управляти складними відносинами з Росією" - зазначив Столтенберг.
За інформацією ЗМІ, Вашингтон хоче, щоб зустріч лідерів США і РФ відбулася або до брюссельського саміту НАТО 11-12 липня, або після візиту Трампа до Великої Британії, який має відбутися відразу після саміту Альянсу.
Нещодавно американський президент виступив із заявами повернути Росію до "Великої вісімки".