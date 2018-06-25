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Встреча Трампа и Путина соответствует подходу НАТО к диалогу с РФ – Столтенберг

Понедельник, 25 июня 2018, 12:53

Встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина будет частью общего подхода НАТО в отношении диалога с Россией.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей Совета ЕС.

"Встреча между президентом Трампом и президентом Путиным будет отвечать политике НАТО, поскольку НАТО стремится к диалогу с Россией, поскольку мы сохраняем двойной подход: сдерживание и оборона", - отметил генсек.

По его словам, Россия остается соседом НАТО, с которым нужно говорить, пытаясь улучшить с ней отношения.

"Но если нельзя улучшить отношения в ближайшем будущем, важно управлять сложными отношениями с Россией", - отметил Столтенберг.

По информации СМИ, Вашингтон хочет, чтобы встреча лидеров США и РФ состоялась или до брюссельского саммита НАТО 11-12 июля, или после визита Трампа в Великобританию, который должен состояться сразу после саммита Альянса.

Недавно американский президент выступил с заявлениями вернуть Россию в "Большую восьмерку".

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Путин Трамп
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