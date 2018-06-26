Офіс найбільшої газети Нідерландів протаранив фургон, поліція каже про напад
У ніч на вівторок в будівлю редакції найбільшої щоденної нідерландської газети De Telegraaf в'їхав фургон та загорівся, поліція говорить про цілеспрямований наїзд.
Як повідомляє сайт видання, це трапилося близько 4 ранку за місцевим часом.
Білий фургон на великій швидкості врізався у скляний фасад будівлі в Амстердамі, після чого загорівся. За даними поліції, висота полум'я сягнула 14 метрів.
Пожежники швидко загасили вогонь. В будівлі розбиті безліч вікон, зараз іде оцінка збитків. Зазначається, що вони значні.
Ніхто з людей не постраждав. За попередньою інформацією, всередині будівлі не було співробітників редакції, а тільки охорона.
Головний редактор видання Паул Янсен назвав інцидент шокуючим: "Все вказує на те, що це була спрямована атака. Ми не дамо себе залякати", - зазначив він.
Перед будівлею встановлені бетонні ящики для квітів. Тому в редакції наголошують, що дістатись до фасаду міг тільки той, "хто справді цього хотів".
Поліція розглядає подія як цілеспрямовану атаку. Водія фургона шукають.