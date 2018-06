Біля мерії Кишинева – протест проти анульованих виборів, люди заблокували вхід

Перед будівлею мерії Кишинева вранці 26 червня розпочався протест проти скасування виборів очільника столиці.

Як повідомляє NewsMaker, протест почався о 7:30.

Частина протестувальників відразу ж спробувала увійти в будівлю мерії. Зав'язалася бійка з поліцією, в результаті якої поліцейський кордон був відсунутий від головного входу в будівлю.

Потрапити в будівлю протестувальникам не вдалося, поліція закрила масивні вхідні двері.

Popular vote is banned in Moldova with the latest High Court of Justice ruling that keeps results invalidated. Injustice cannot reign indefinitely. Injustice has now names & faces. Never has been the injustice so brutal and so boring in Chisinau. pic.twitter.com/oe8JjjQXSf