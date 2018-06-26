Біля мерії Кишинева – протест проти анульованих виборів, люди заблокували вхід

Перед будівлею мерії Кишинева вранці 26 червня розпочався протест проти скасування виборів очільника столиці.

Як повідомляє NewsMaker, протест почався о 7:30.

Частина протестувальників відразу ж спробувала увійти в будівлю мерії. Зав'язалася бійка з поліцією, в результаті якої поліцейський кордон був відсунутий від головного входу в будівлю.

Потрапити в будівлю протестувальникам не вдалося, поліція закрила масивні вхідні двері.

(live/foto/update) Protest matinal în fața Primăriei Chișinău. Oamenii au blocat toate intrările primăriei: „Zi liberă pentru angajați. Primarul nu a fost ales" https://t.co/VzcEmCP82H pic.twitter.com/AIJ1gANH7y — UNIMEDIA (@unimediamd) 26 червня 2018 р.

Popular vote is banned in Moldova with the latest High Court of Justice ruling that keeps results invalidated. Injustice cannot reign indefinitely. Injustice has now names & faces. Never has been the injustice so brutal and so boring in Chisinau. pic.twitter.com/oe8JjjQXSf — Munteanu (@Munteanu20) 26 червня 2018 р.

Опісля Андрій Нестасе, який отримав перемогу на виборах, попросив поліцейський кордон відійти на кілька кроків від людей і не застосовувати насильство. Нестасе також закликав працівників мерії приєднатися до протесту.

Кілька сотень протестувальників скандують "геть мафію", прикріпляють плакати на вхідні двері.

Рух на кількох вулицях Кишинева через протест заблокований.

Голова опозиційної партії "Дія і солідарність" Майя Санду заявила, що з учорашнього вечора в країні - диктатура.

"Сьогодні перший день нашого опору. Якщо до вчорашнього дня у нас було всього одна вимога, то зараз ми повинні ставити перед собою мету повалення диктатури", - заявила вона.

Нагадаємо, 19 червня суд Кишинева визнав результати виборів мера молдовської столиці недійсними.

21 червня судді Апеляційної палати залишили в силі це рішення і відхилили скаргу обраного мера Андрія Нестасе.

Він оскаржив це рішення у Вищій судовій палаті. Пізно ввечері 25 червня ВСП залишила в силі рішення нижчих інстанцій.

Опозиція вже провела кілька протестів біля будівлі кишинівської мерії. Наймасштабніша акція відбулася в Кишиневі 24 червня, частина протестувальників залишилася ночувати біля стін парламенту, чекаючи засідання ВСП.