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У Кишиневі – протести через анульовані результати виборів

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У Кишиневі – протести через анульовані результати виборів

Неділя, 24 червня 2018, 14:20

У Кишиневі розпочалася акція протесту проти рішення суду про скасування результатів виборів мера.

Про це пише NewsMaker.

Рух у центрі столиці перекритий. Кілька сотень поліцейських стежать за громадським порядком. На сцену перед мерією вийшли переможець виборів Андрій Нестасе і опозиціонерка Майя Санду. Протестувальники зустріли їх оплесками.

 
 

Організатори протесту - партії "Платформа Гідність і правда", "Дія і справедливість", Ліберально-демократична партія, представники громадянського суспільства.

Громадяни скандують: "Плахотнюк - твій дім - тюрма!", "Злодії!"

 

Пізно ввечері 19 червня суд у Кишиневі визнав результати виборів мера Кишинева недійсними. Рішення приймали за зачиненими дверима. Засідання тривало більше п'яти годин. 

На наступний день в центрі Кишинева, в тому числі біля офісу Демпартії, пройшов протест проти рішення суду.

Апеляцію щодо рішення суду пізніше відхилили.

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Молдова
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