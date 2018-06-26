У мэрии Кишинева – протест против аннулированных выборов, люди заблокировали вход

Перед зданием мэрии Кишинева утром 26 июня начался протест против отмены результатов выборов главы столицы.

Как сообщает NewsMaker, протест начался в 7:30.

Часть протестующих сразу же попыталась войти в здание мэрии. Завязалась драка с полицией, в результате которой полицейский кордон был отодвинут от главного входа в здание.

Попасть в здание протестующим не удалось, полиция закрыла массивные входные двери.

(live/foto/update) Protest matinal în fața Primăriei Chișinău. Oamenii au blocat toate intrările primăriei: „Zi liberă pentru angajați. Primarul nu a fost ales" https://t.co/VzcEmCP82H pic.twitter.com/AIJ1gANH7y — UNIMEDIA (@unimediamd) 26 червня 2018 р.

Popular vote is banned in Moldova with the latest High Court of Justice ruling that keeps results invalidated. Injustice cannot reign indefinitely. Injustice has now names & faces. Never has been the injustice so brutal and so boring in Chisinau. pic.twitter.com/oe8JjjQXSf — Munteanu (@Munteanu20) 26 червня 2018 р.

После Андрей Нэстасе, который одержал победу на выборах, попросил полицейский кордон отойти на несколько шагов от людей и не применять насилие. Нэстасе также призвал работников мэрии присоединиться к протесту.

Несколько сотен протестующих скандируют "долой мафию", прикрепляют плакаты на входную дверь.

Движение на нескольких улицах Кишинева заблокировано.

Председатель оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что со вчерашнего вечера в стране - диктатура.

"Сегодня первый день нашего сопротивления. Если до вчерашнего дня у нас было всего одно требование, то сейчас мы должны ставить перед собой цель свержения диктатуры", - заявила она.

Напомним, 19 июня суд Кишинева признал результаты выборов мэра молдавской столицы недействительными.

21 июня судьи Апелляционной палаты оставили в силе это решение и отклонили жалобу избранного мэра Андрея Нэстасе.

Он обжаловал это решение в Высшей судебной палате. Поздно вечером 25 июня палата оставила в силе решения нижестоящих инстанций.

Оппозиция уже провела несколько протестов у здания кишиневской мэрии. Самая масштабная акция состоялась в Кишиневе 24 июня, часть протестующих осталась ночевать у стен парламента, дожидаясь заседания Высшей судебной палаты.