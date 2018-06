У мэрии Кишинева – протест против аннулированных выборов, люди заблокировали вход

Перед зданием мэрии Кишинева утром 26 июня начался протест против отмены результатов выборов главы столицы.

Как сообщает NewsMaker, протест начался в 7:30.

Часть протестующих сразу же попыталась войти в здание мэрии. Завязалась драка с полицией, в результате которой полицейский кордон был отодвинут от главного входа в здание.

Попасть в здание протестующим не удалось, полиция закрыла массивные входные двери.

Popular vote is banned in Moldova with the latest High Court of Justice ruling that keeps results invalidated. Injustice cannot reign indefinitely. Injustice has now names & faces. Never has been the injustice so brutal and so boring in Chisinau. pic.twitter.com/oe8JjjQXSf