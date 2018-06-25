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У Кишиневі тривають протести: вища судова палата вирішує долю виборів мера

Понеділок, 25 червня 2018, 18:51

У Кишиневі Вища судова палата розглядає позов лідера партії "Платформа Гідність і правда" Андрія Нестасе, який звернувся з вимогою скасувати рішення суду першої інстанції, який анулював результати виборів мера Кишинева, а також Апеляційної палати, яка підтримала суд.

Про це пише NewsMaker.

Під будівлю ВСП прийшли протестувальники, частина з них перекрила деякі ділянки бульвару Грігоре Вієру. Люди почали збиратися ще до початку засідання. Перед мітингувальниками виступили Нестасе, голова партії "Дія солідарність" Майя Санду та інші лідери опозиції. Люди вигукували: "Нехай вам буде страшно, народ піднімається", "Ні диктатурі".

Нестасе закликав учасників протесту дотримуватися порядку, оскільки у натовпі можуть бути провокатори.

"Ми прийшли сюди не для того, щоб займатися вандалізмом, а щоб захистити свої права", - зазначив він.

Майя Санду зазначила, що рішення ВСП буде таким же, як і Апеляційної палати, і закликала всіх приєднуватися до протестувальників.

 
 

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