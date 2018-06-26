Країни ЄС відклали на рік старт переговорів про членство з Албанією і Македонією

Міністри закордонних справ країн ЄС відклали початок переговорів про вступ з Албанією і Колишньою Югославською республікою Македонія до літа 2019 року через спротив Франції, Нідерландів і Данії.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Міністри вирішили, що дадуть зелене світло початку переговорів наступного року, а не зараз, як цього хотіла Греція на тлі історичної угоди щодо зміни назви Македонії.

Повідомляється, що глава МЗС Греції Нікос Котзіас хотів заспокоїти албанських і македонських колег, однак три країни ЄС наполягають на більших реформах перш ніж переходити до подальших кроків на шляху до членства.

"Були дві різні лінії. З одного боку, більшість з 25 членів, які хочуть відкрити переговори з Північною Македонією / КЮРМ та Албанією до літа 2019 року, а з іншого - Данія, Франція та Голландія, які хочуть відкласти переговори, " – заявив Котзіас.

"Я дуже чітко пояснив, що геополітична та геостратегічна ситуація в регіоні вимагає допомоги цим країнам, а не перенесення. Я пояснив, що внутрішня ситуація в цих двох країнах вказує на необхідність стабільності та безпеки, а не нових проблем ", - додав він.

За даними одного з дипломатів, Нідерланди наполягають, що для початку переговорів про членство в ЄС зміни назви недостатньо., а країни мають відповідати двом базовим критеріям верховенства права та адміністративної спроможності для початку переговорів.

"Зрештою, ми прийшли до компромісу, за яким відкриття переговорів може розпочатися до літа 2019 року" - розповів Котзіас.

Згідно з висновками Ради ЄС, міністри "погоджуються прокласти шлях до відкриття переговорів про вступ у червні 2019 року".