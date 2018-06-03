У Румунії спалили авто журналіста, який писав про місцеву владу

У румунському місті Тімішоара невідомі спалили машину журналіста Драгоша Боци, який робив розслідування про місцевих чиновників.

Про це повідомляє The Associated Press.

Боца заявив, що підпал машини, який стався вночі, був "актом залякування в стилі мафії". В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Журналіст писав статті для сайту pressalert.ro про місцеву владу. Він сказав, що працював над розслідуванням про мера міста Ніколае Робу.

Сам Робу закликав провести ретельне розслідування підпалу, заявивши, що на карту поставлена репутація міста.

Він також заявив, що критично ставиться до Боци, звинувативши його в тому, що журналіст "знущався наді мною протягом багатьох років".